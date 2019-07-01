Евкуров в Минобороны будет отвечать за боевую подготовку

Как сообщают «Известия», Евкуров оставался действующим военным, чья служба была приостановлена во время его руководства Ингушетией.

Учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев пояснил, что процедура назначения Евкурова займёт до двух месяцев. Он отметил, что на должность замминистра назначает президент по представлению главы Минобороны Сергея Шойгу.

Юнус-Бека Евкурова не увольняли с военной службы, сейчас он генерал-майор, поэтому может служить до 60 лет, — сказал Жердев.

Отмечается, что в подчинение Евкурова, принимавшего участие в нескольких военных кампаниях, перейдут Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.