Два генерала Росгвардии покидают свои должности и уходят в «никуда»

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов , обладавший самыми широкими полномочиями по сравнению с другими замами, подал рапорт об отставке.

По данным источников газеты «Коммерсант», своего поста лишится также генерал-лейтенант Сергей Милейко, который курировал тыловые вопросы в ведомстве.

Собеседник издания предположил, что причиной увольнения Меликова стало последнее перераспределение обязанностей, после которого в его ведении остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы.

Кроме того, ещё одной причиной отставки называется давнее знакомство Меликова и Милейко. Якобы у проверяющих возникли претензии к работе тыловых служб Росгвардии, а первый замглавы ведомства безуспешно пытался отстоять своего бывшего зама.

Согласно данным источника, генералы по собственному желанию уходят в «никуда».