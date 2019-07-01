У берегов Украины стартуют масштабные учения c участием НАТО

Румынии, Турции и Грузии. В учениях помимо ВМС США Украины примут участие также корабли Болгарии

Военно-морские учения Sea Breeze 2019 с участием кораблей шести стран сегодня стартуют у берегов Украины. Проходить они будут в северо-западной части акватории Черного моря и в районе дельты Дуная. Об этом сообщили в 6-м оперативном флоте ВМС США.

«Учение, которое пройдет с 1 по 12 июля, направлено на создание объединенного потенциала и возможностей для обеспечения морской региональной безопасности и укрепления прочных дружеских отношений между странами-партнерами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в маневрах будут задействованы военные стран СЩА, Украины, Грузии, Румынии, Болгарии и Турции. США на учениях будет представлять ракетный эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk.

Напомним, что ранее силы Черноморского флота взяли на слежение.