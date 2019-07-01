Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У берегов Украины стартуют масштабные учения c участием НАТО 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
В учениях помимо ВМС США и Украины примут участие также корабли Болгарии, Румынии, Турции и Грузии.
Военно-морские учения Sea Breeze 2019 с участием кораблей шести стран сегодня стартуют у берегов Украины. Проходить они будут в северо-западной части акватории Черного моря и в районе дельты Дуная. Об этом сообщили в 6-м оперативном флоте ВМС США.
«Учение, которое пройдет с 1 по 12 июля, направлено на создание объединенного потенциала и возможностей для обеспечения морской региональной безопасности и укрепления прочных дружеских отношений между странами-партнерами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в маневрах будут задействованы военные стран СЩА, Украины, Грузии, Румынии, Болгарии и Турции. США на учениях будет представлять ракетный эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk.
Напомним, что ранее силы Черноморского флота взяли на слежение.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ: США перебросили морскую пехоту в порт Одессы СМИ: сирийские ПВО отразили воздушную атаку в Дамаске Российские военные совершат полет над Германией
Армия , Войска , Оружие , НАТО , Болгария , Грузия , Румыния , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон проведет Brexit «назло Путину»22
Катамадзе передумала отказываться от концертов в РФ
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России31
Жених умер на следующий день после свадьбы4
«Не пустим Россию в ПАСЕ»: Польша готовит ответный удар226
Видео
00:46
Путин встал во время исполнения гимна Украины
Политика
01:40
«Не пустим Россию в ПАСЕ»: Польша готовит ответный удар
В мире Статьи
03:26
CNN призвала «назло Путину» приезжать в Грузию
В мире
01:07
Экс-глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе
США В мире
01:01
Уборщица отбилась веником от белого медведя в Москве
Происшествия
00:09
150 км набережных приведут в порядок
Новости Москвы
04:30
Еще одна страна задумалась о выходе из ПАСЕ из-за России
В мире Прибалтика
02:20
Жители Архангельска освистали губернатора на дне города
Происшествия
01:51
Песков рассказал про иностранные языки Путина
Политика
01:47
Путин дал поручение Шойгу
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть