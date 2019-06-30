«Наглое упорство»: Крым о действиях эсминца США

Наглое упорство: в Крыму оценили заход эсминца США в Черное море

Заход американского военного корабля — ракетного эсминца USS Carney DDG64 — в акваторию Черного моря в рамках учений Sea Breeze свидетельствует о наглом упорстве США , способствующем нагнетанию напряженности в международных отношениях, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщает РИА Новости.

Все это «говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов», считает он.

Гемпель также подчеркнул, что российская армия и флот оснащены самым современным оружием, поэтому в состоянии обеспечить нерушимость границ страны.

«А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море», — сказал Гемпель.

Военно-морские учения Sea Breeze-2019 начнутся в Черном море 1 июля с участием 900 военнослужащих из США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, Грузии.