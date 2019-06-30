Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наглое упорство: в Крыму оценили заход эсминца США в Черное море 

Рамблер 10 минут назад
Заход американского военного корабля — ракетного эсминца USS Carney DDG64 — в акваторию Черного моря в рамках учений Sea Breeze свидетельствует о наглом упорстве США, способствующем нагнетанию напряженности в международных отношениях, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщает РИА Новости.
Все это «говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов», считает он.
Гемпель также подчеркнул, что российская армия и флот оснащены самым современным оружием, поэтому в состоянии обеспечить нерушимость границ страны.
«А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море», — сказал Гемпель.
Военно-морские учения Sea Breeze-2019 начнутся в Черном море 1 июля с участием 900 военнослужащих из США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, Грузии.
Армия , Видео , Политика , США , Юрий Гемпель , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина испугалась диктата России92
Уровень воды в Тулуне упал после приезда Путина102
«Пиар и шоу»: зачем Трамп вошел в КНДР5
Умерла Елена Дембская
Пресс-секретарь Трампа получила ушибы возле КНДР1
Видео
00:41
Тимошенко опозорила Вакарчука
Украина В мире
04:30
Украина испугалась диктата России
В мире Политика
00:48
«Наглое упорство»: Крым о действиях эсминца США
Армия Политика
03:47
Грузинская певица извинилась за выступления в РФ
В мире Кавказ
00:15
Пугачева была у него на подпевках. После смерти его забыли
Шоу-бизнес Статьи
00:14
Пресс-секретарь Трампа получила ушибы возле КНДР
В мире Азия