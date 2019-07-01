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Российский флот проследит за учениями НАТО и Украины 

Lenta.ru + ещё 9 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины. Такое заявление сделали в Национальном центре управления обороной России, передает «Интерфакс».
«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море», — заявили в ведомстве.
Sea Breeze 2019 проводится с 1 по 12 июля. В учениях задействованы 19 стран, 32 корабля и около 1000 человек личного состава морской пехоты. РИА Новости сообщает, что открытие состоялось в Одессе. Российский МИД назвал проведение таких учений «опасной идеей».
В конце июня силы Черноморского флота следили за эсминцем ВМС США Carney после его входа в Черное море.
На предыдущих учениях НАТО BALTOPS-2019 России также отслеживала корабли в Балтийском море.
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Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Украина , МИД , НЦУО РФ , НАТО , РИА Новости , Интерфакс
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