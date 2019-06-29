США перебросили морскую пехоту в порт Одессы

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma перебросил в порт Одессы подразделение американских морских пехотинцев. Они принимают участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze -2019, сообщает издание «НВ-Новости».

По данным украинских СМИ, в Одессу придет еще один американский военный корабль — ракетный эсминец USS Carney DDG64.