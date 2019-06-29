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США перебросили морскую пехоту в порт Одессы 

Рамблер 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma перебросил в порт Одессы подразделение американских морских пехотинцев. Они принимают участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze -2019, сообщает издание «НВ-Новости».
По данным украинских СМИ, в Одессу придет еще один американский военный корабль — ракетный эсминец USS Carney DDG64.
Учения Sea Breeze проводятся ежегодно. Они начнутся 1 июля с участием 900 военнослужащих из США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. В прошлом году 2018 году они проводились в Одесской, Николаевской области и в северо-западной части Черного моря с участием 19 стран-членов НАТО и союзников.
Армия , В мире , НАТО , США
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