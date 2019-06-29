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Корабли Северного флота вышли в Атлантику 

News.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: MOD Russia/Global Look Press
Отряд кораблей Северного флота вышел в Атлантический океан после выполнения задач в Карибском море.
Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» завершил выполнение задач дальнего похода в Карибском море и вышел в Атлантический океан, — передаёт RT.
В океане они проведут учения по пополнению запасов топлива на ходу и совершат переход через Атлантику. Поход кораблей продолжается уже четыре месяца.
Как писал News.ru, модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке. Модернизация подлодки началась в 2015 году. В 2019 году после всех работ «Омск» в рамках морских испытаний совершил глубоководное погружение.
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