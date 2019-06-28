Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беспилотник США внезапно изменил маршрут полета у черноморского побережья России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk в ходе очередного многочасового разведывательного полета вблизи Крыма и Кубани внезапно изменил стандартный маршрут, отдалившись от побережья России более чем на сотню километров, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы на Сицилии, примерно в 17.10 по Москве приблизился к западной оконечности Крыма, пролетев вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края до Туапсе на расстоянии около 35-45 км от берега, передает «Интерфакс».
Затем у берегов Кубани американский беспилотник внезапно начал резко удаляться от российского побережья, на расстояние 100-150 км от берега. Наблюдатели западных авиационных ресурсов не исключили, что полету БПЛА мог помешать поднявшийся на перехват российский истребитель.
Отметим, в последнее время США неоднократно отправляли свои самолеты для проведения воздушной разведки вблизи российских границ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Американские СМИ оценили подготовку Литвы к войне с Россией США отреагировали на решение Индии купить С-400 Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , США , Интерфакс , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский журналист пожалел, что перебил Путина76
Кадыров отреагировал на слова Путина о предательстве194
Медведчук рассказал о важном сигнале для Киева4
Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию1
Грузинская диаспора обратилась к Путину с открытым письмом497
Видео
00:32
Путь к Шереметьево затопило
Происшествия
05:42
€5000 в день. Соцсети заполонили секс-вербовщики
Интернет Наука и техника
01:38
Московская погода побила три рекорда
Погода Новости Москвы
05:13
«Очень глупо»: Трамп о встрече с Путиным
В мире
03:48
Медведчук рассказал о важном сигнале для Киева
В мире Украина
01:51
Британский журналист пожалел, что перебил Путина
Политика
00:59
Кикабидзе назвал гостеприимство минусом Грузии
В мире Кавказ
00:20
Кадыров отреагировал на слова Путина о предательстве
Политика
00:34
Сколько Алибасовы заработали на «отравлении»
Шоу-бизнес
04:11
Звезду «Ласкового мая» экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение