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В Иране пообещали не создавать ядерное оружие в случае развала СВПД 

RT на русском 2 часа назад
Фото: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не будет создавать ядерное оружие даже в случае развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Об этом он заявил журналистам, передаёт ТАСС.
«Даже если мы потеряем СВПД, мы продолжим нашу политику, согласно которой мы не добиваемся производства ядерного оружия», — сообщил Тахт-Раванчи.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Тегеран «ни при каких условиях» не намерен проводить повторные переговоры по иранской ядерной сделке.
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Армия , Оружие , Хасан Роухани , Эммануэль Макрон , ООН , ИТАР-ТАСС , Иран , Тегеран
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