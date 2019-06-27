Раскрыты характеристики «ракеты Путина»

Стали известны тактико-технические характеристики новейшей российской баллистической ракеты «Сармат», пишет РИА «Новости»

Макет ракеты «Сармат» был представлен на форуме «Армия-2019», который проходит в подмосковном парке «Патриот». Рядом с макетом был размещен стенд с указанием основных характеристик ракеты.

Так, дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — менее десяти тонн. Масса топлива — 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра. Тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

«Сармат» (по классификации НАТО — «Сатана-2», РС-28) — перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Новое оружие должно заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана», РС-20В). Концепцией комплекса «Сармат» является доставка боеголовок по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными системами ПРО.

Видеозапись первых испытаний комплекса «Сармат» была продемонстрирована в ходе прошлогоднего послания президента России Федеральному собранию. С тех пор СМИ часто называют ракеты «Сармата» «ракетами Путина».

Планируется, что первые серийные образцы «Сармата» поступят на вооружение российской армии в 2021 году.