Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты характеристики «ракеты Путина» 

Рамблер 33 минуты назад
Стали известны тактико-технические характеристики новейшей российской баллистической ракеты «Сармат», пишет РИА «Новости».
Макет ракеты «Сармат» был представлен на форуме «Армия-2019», который проходит в подмосковном парке «Патриот». Рядом с макетом был размещен стенд с указанием основных характеристик ракеты.
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Так, дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — менее десяти тонн. Масса топлива — 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра. Тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
«Сармат» (по классификации НАТО — «Сатана-2», РС-28) — перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
Новое оружие должно заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана», РС-20В). Концепцией комплекса «Сармат» является доставка боеголовок по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными системами ПРО.
Видеозапись первых испытаний комплекса «Сармат» была продемонстрирована в ходе прошлогоднего послания президента России Федеральному собранию. С тех пор СМИ часто называют ракеты «Сармата» «ракетами Путина».
Планируется, что первые серийные образцы «Сармата» поступят на вооружение российской армии в 2021 году.
Комментарии35
Армия , Видео , Оружие , НАТО , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Киев устроил демарш в ПАСЕ21
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление209
Названа причина крушения Ан-148 в Подмосковье1
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ117
Захарова: ты не слышишь меня, я не слышу тебя78
Видео
04:30
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России
В мире
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Пожары
01:40
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
В мире Украина
01:39
Раскрыты характеристики «ракеты Путина»
Армия Оружие
02:05
Зеленский по-русски обратился к Путину
В мире Украина
00:34
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление
Шоу-бизнес
06:19
Беспрецедентный шаг: Захарова о предложении Киеву
Политика Украина
06:19
Захарова: ты не слышишь меня, я не слышу тебя
Политика
00:31
«Зеленский выглядит испуганным ПТУшником»
В мире
02:08
Россия сообщит НАТО о неприятном
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение