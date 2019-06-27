На форуме «Армия-2019» впервые представили материалы, в которых описаны основные тактико-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», передаёт РИА Новости.
В частности, указывается, что дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. км, стартовая масса — 208,1 тонн, масса полезной нагрузки — менее 10 тонн.
Кроме того, согласно представленным данным, масса топлива ракеты оценивается в 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метров, диаметр — 3 метра.
В макете ракеты отмечается, что «Сармат» заменит самую тяжёлую в мире стратегическую ракету «Воевода».
Ранее российский лидер Владимир Путин на приёме в честь выпускников высших военных учебных учреждений заявил, что ракета «Сармат», наряду с другим современным оружием, в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.