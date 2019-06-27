США рассматривают варианты использования обычных неядерных вооружений и систем ПРО для защиты от российских крылатых ракет, заявил и.о. главы Пентагона Марк Эспер.
Об этом сообщает ТАСС.
Также он заявил, что Россия останется стратегическим противником США в долгосрочной перспективе.
На прошлой неделе Эспер сменил на посту и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана. Газета ВЗГЛЯД писала, что означает смена министра обороны США.
Между тем, накануне в НАТО заявили, что альянс собирается принять политические и военные меры на случай прекращения действия ДРСМД.