В Пентагоне назвали варианты защиты от российских ракет

Марк Эспер. США рассматривают варианты использования обычных неядерных вооружений и систем ПРО для защиты от российских крылатых ракет, заявил и.о. главы Пентагона

Об этом сообщает ТАСС.

Также он заявил, что Россия останется стратегическим противником США в долгосрочной перспективе.

На прошлой неделе Эспер сменил на посту и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана . Газета ВЗГЛЯД писала, что означает смена министра обороны США.