НАТО объявило космос линией своей обороны

Министры обороны стран-членов НАТО согласовали 27 июня первую в истории военной организации концепцию военно-космической политики. Выступая на пресс-конференции по итогам второго дня министерской встречи в Брюсселе , генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что космическое пространство является важным местом «обеспечения сдерживания». Наблюдатели, в свою очередь, высказывают предположение, что обращение к космической теме нужно для НАТО в первую очередь для того, чтобы доказать свою необходимость американской администрации. С подробностями из Брюсселя — корреспондент News.ru.

Второй день министерской встречи в Брюсселе стал в какой-то мере историческим для НАТО.

Мы занимаемся тем, что впервые обсуждаем рамки космической политики Североатлантического альянса, — сказал Столтенберг за день до принятия космической концепции. — Мы не планируем заниматься милитаризацией космоса, однако эта сфера становится чрезвычайно важной с точки зрения того, что происходит на Земле. Важной для связи, для навигации, для отслеживания (военизированных — News.ru) сил, для раннего оповещения о ракетных пусках, для GPS, для всего того, что касается космоса и спутников. Именно поэтому мы должны убедиться, что у нас есть координация усилий союзников по НАТО.

Тема космоса была среди основных на этой министерской встрече — наряду с судьбой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и увеличения оборонных расходов членов альянса.

В исследовательской среде считают, что космическая концепция НАТО — это обычная формализация намерений Североатлантического альянса, которая может перерасти в полноценную стратегию уже в декабре этого года — на саммите организации в Лондоне. Попытки выработать подобную политику в прошлом (2011-2012 годы) заканчивались провалом. Сейчас же военный блок получил очередной стимул заняться этой темой в связи с тем, что космическое пространство становится полем конкуренции различных международных игроков. Дипломаты европейских стран утверждают, что цель Североатлантического альянса — сделать космос полноценной оперативной областью — вместе с сушей, морем, воздушным пространством, кибер-сферой.

Космос является частью нашей повседневной жизни, и хотя он может использоваться в мирных целях, он также может быть использован для агрессии, — выразил опасения Столтенберг в разговоре с журналистами. Сам альянс, как следует из заявлений руководства военного блока, готов взять на себя роль координатора.

В военном блоке подчёркивают: к настоящему моменту сложилась ситуация, когда космос рассматривается рядом стран как место развертывания вооружений. В альянсе опасаются, что противостояние различных держав перерастет в противостояние на орбите. Европейские дипломаты подчёркивают, что спутники в такой ситуации могут стать мишенью, а они играют важную роль не только в военном, но и в гражданском плане. Североатлантический альянс боится, что может уступить технологическое преимущество другим странам. В Брюсселе говорят, что Россия, Китай и Индия оттачивают свои возможности, чтобы, как утверждается, сбивать чужие спутники. До настоящего времени эффективных средств предотвращения подобных атак найдено не было. Это, как говорят дипломаты, одна из причин, по которой альянс выдвинул вопрос космической обороны на повестку дня.

Вы можете заниматься войной исключительно из космоса: тот, кто контролирует космос, контролирует и то, что происходит на суше, на море и в воздухе, — говорит бывший представитель НАТО Джейми Ши , который сейчас является сотрудником аналитического центра Friends of Europe в Брюсселе. — Если вы не контролируете космос, вы не контролируете и другие сферы.