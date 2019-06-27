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США отреагировали на решение Индии купить С-400 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 24 минуты назад
Фото: mil.ru
Госсекретарь США Майкл Помпео ответил на вопрос о том, как Вашингтон отреагирует на решение Индии приобрести ЗРК С-400.
Он не стал говорить, введут ли США санкции против Индии. Помпео заявил, что «не хочет опережать решения», которые будут приняты Вашингтоном, передает ТАСС.
При этом он выразил обеспокоенность планами Индии и подчеркнул, что нельзя одновременно эксплуатировать современную американскую и российскую военную технику.
По его словам, США и Индия по линии военных будут «улаживать как можно больше технических вызовов».
«Мы отреагируем как партнеры», — сказал Помпео.
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Армия , Войска , Майкл Помпео , ИТАР-ТАСС , Индия , США
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