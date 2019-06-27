США отреагировали на решение Индии купить С-400

Госсекретарь США Майкл Помпео ответил на вопрос о том, как Вашингтон отреагирует на решение Индии приобрести ЗРК С-400.

Он не стал говорить, введут ли США санкции против Индии. Помпео заявил, что «не хочет опережать решения», которые будут приняты Вашингтоном, передает ТАСС.

При этом он выразил обеспокоенность планами Индии и подчеркнул, что нельзя одновременно эксплуатировать современную американскую и российскую военную технику.

По его словам, США и Индия по линии военных будут «улаживать как можно больше технических вызовов».