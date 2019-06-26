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В НАТО подтвердили отказ от планов размещать в Европе новое ядерное оружие 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Reuters
Сегодня министры стран-членов альянса согласовали пакет политических и военных мер на случай упразднения договора о ракетах.
«НАТО ответит, если Россия не вернётся к выполнению договора. НАТО будет придерживаться взвешенного и оборонительного подхода ко всему, что мы сделаем. Министры подтвердили сегодня, что у нас нет намерения размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Мы не будем отвечать зеркально», — заявил глава организации Йенс Столтенберг.
Ранее США приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Москву в неоднократном нарушении соглашения. После этого и Россия вышла из договора.
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Армия , В мире , Оружие , Йенс Столтенберг , НАТО
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