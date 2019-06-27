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Армия Хафтара сообщила, что силы ПНС заняли город Гарьян к югу от Триполи 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © ESAM OMRAN AL-FETORI
Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заняли город Гарьян, расположенный к югу от ливийской столицы Триполи, заявил РИА Новости представитель 73-й бригады пехоты, относящейся к главному командованию Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал Мунзер Хартуш.
В начале апреля Гарьян, расположенный на ведущей к столице Триполи трассе, был занят ЛНА без боя.
"Формирования правительства (национального — ред.) согласия вошли в город Гарьян после продвижения из (района — ред.) эль-Касарат, поворота в сторону (парка — ред.) Машруа Абу Шейба и наступления в направлении (района — ред.) аль-Кавасим. Спустя несколько минут после нападения военные подразделения Ливийской национальной армии отбили нападение, однако крупные силы вооруженных формирований ПНС продвинулись в сторону Гарьяна и вошли в него", — заявил Хартуш.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в столице вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе Триполи продолжаются позиционные бои.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
По данным ВОЗ, в результате боев за ливийскую столицу Триполи погибли по меньшей мере 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.
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Армия , В мире , Муаммар Каддафи , ЕС , ООН , РИА Новости , Ливия
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