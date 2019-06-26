Боевики атаковали Хмеймим

Российские средства противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.

«26 июня 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Бакин.

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника, приближавшихся к авиабазе с юго-запада.

Бакин отметил, что в Сирии сохраняется вероятность провокаций со стороны боевиков с целью обвинения сирийских властей в применении химоружия в отношении мирных граждан.