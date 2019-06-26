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Боевики атаковали Хмеймим 

Рамблер + ещё 1 21 минуту назад
Российские средства противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.
На авиабазу Хмеймим совершена атака
«26 июня 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Бакин.
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника, приближавшихся к авиабазе с юго-запада.
Бакин отметил, что в Сирии сохраняется вероятность провокаций со стороны боевиков с целью обвинения сирийских властей в применении химоружия в отношении мирных граждан.
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Сирия
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