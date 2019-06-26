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Россия и Индия окончательно решили вопрос поставок С-400 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вопрос с оплатой Индией контракта по поставкам российских ЗРК С-400 решен, они начнут поступать после 2020 года, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Индию собирается убедить индийские власти отказаться от покупки у России С-400 и рассмотреть альтернативные варианты.
США и ранее заявляли, что не оставят попыток отговорить Индию от закупок С-400.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США пытаются использовать тему С-400 для давления на Россию, Индию и другие страны.
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Армия , Войска , Оружие , Деловая газета "Взгляд" , Индия
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