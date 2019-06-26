Столтенберг рассказал об ответных мерах НАТО на прекращение ДРСМД

Страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращение договора РСМД, они могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.

"Министры решили сегодня, что НАТО ответит, если РФ не вернется к выполнению договора. НАТО будет придерживаться взвешенного и оборонительного подхода ко всему, что мы сделаем", — заявил Столтенберг.

В то же время НАТО "должна сохранять эффективное сдерживание".

"Поэтому министры НАТО также рассмотрели потенциальные меры, такие как программу учений, разведку", — заявил генсек, не уточняя, о чем конкретно может идти речь.

"Мы также смотрим на нашу воздушную и противоракетную оборону, возможности в сфере обычных вооружений", — добавил он.

По его словам, НАТО также намерена обеспечить "сохранность и эффективность своего ядерного сдерживания".

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.