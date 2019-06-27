Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

Северное командование Вооружённых сил США отслеживает присутствие фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в Гаване.

«Мы знаем о развёртывании российского корабля Горшкова и предпринимаем шаги для его активного отслеживания. Мы не будем обсуждать все принимаемые меры, но NORAD проводит воздушные операции по обороне США и Канады, а USNORTHCOM развернул морские активы для отслеживания Горшкова», — говорится в Twitter командования.

Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».