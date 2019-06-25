Россия создает новую десантно-штурмовую дивизию

В составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) появится 104-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. Об этом в ходе форума «Армия-2019» заявил глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, передает ТАСС.

«Планируется воссоздать в составе ВДВ 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию», — сказал Шаманов.

Он заявил, что окончательного решения по срокам еще не принято, однако принципиальное решение по воссозданию дивизии есть.

Полки 104-й дивизии будут дислоцироваться в Ульяновске, Пензе и Оренбурге.

104-я дивизия станет пятой в составе ВДВ. Сейчас в этот род войск входят четыре дивизии и пять бригад, а также части обеспечения и учебные части.

Форум «Армия-2019», который проходит в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот», продлится до 30 июня.