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Россия создает новую десантно-штурмовую дивизию 

Рамблер + ещё 2 58 минут назад
Фото: ТАСС
В составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) появится 104-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. Об этом в ходе форума «Армия-2019» заявил глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, передает ТАСС.
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«Планируется воссоздать в составе ВДВ 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию», — сказал Шаманов.
Он заявил, что окончательного решения по срокам еще не принято, однако принципиальное решение по воссозданию дивизии есть.
Полки 104-й дивизии будут дислоцироваться в Ульяновске, Пензе и Оренбурге.
104-я дивизия станет пятой в составе ВДВ. Сейчас в этот род войск входят четыре дивизии и пять бригад, а также части обеспечения и учебные части.
Форум «Армия-2019», который проходит в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот», продлится до 30 июня.
Армия , Войска
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