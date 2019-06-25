С-500 достиг серийной готовности

Денис Мантуров. Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» готова к серийному производству, сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга

«В ходе отработки подтверждены основные характеристики, и ЗРС готова к серийному производству», — сказал министр.

По словам чиновника, закончены контрольные испытания элементов ЗРС, но «продолжается отработка системы в комплексе».

В июне заместитель генерального директора по научно-техническому развитию — первый заместитель генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин сообщил, что «Прометей» способен перехватывать заатмосферные цели.

В апреле командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что разработка С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению.

Согласно имеющимся данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.