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Каспийский флот подняли по тревоге 

Ura.Ru 28 минут назад
Фото: unsplash.com
В рамках внезапной проверки боевой готовности Каспийскую флотилию Южного военного округа РФ подняли по тревоге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. В мероприятии задействовано 35 кораблей и свыше полутора тысяч военнослужащих.
Проверка боеготовности разбита на два этапа, уточнили в ведомстве. «На первом этапе проверки силы Каспийской флотилии приведены в полную боевую готовность, экипажи кораблей приступили к экстренной подготовке кораблей к бою и походу», — передает сообщение Минобороны телеканал «Звезда». В свою очередь полки морской пехоты выдвинулись в районы сосредоточения.
На втором этапе флотилия планирует выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы. «Морские пехотинцы проведут подготовку к противодесантной обороне побережья и действиям в наступлении», — уточнили в ведомстве. В проверке, которая продлится до конца текущей недели задействованы 35 кораблей, в том числе ракетные и артиллерийские суда, пишет RT.
В начале мая президент России Владимир Путин назначил главным командующим Военно-морского флота РФ Николая Евменова, напоминает «Национальная служба новостей». По распоряжению российского лидера, Черноморским флотом будет руководить вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным — Александр Моисеев. Бывший главком ВМФ Владимир Королев перешел на работу в «Объединенную судостроительную корпорацию».
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Армия , Войска , Николай Евменов , Александр Моисеев , Владимир Королев , Владимир Путин , Игорь Осипов , Министерство обороны , Объединенная судостроительная корпорация , ТК "Звезда"
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