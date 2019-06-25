Каспийский флот подняли по тревоге

В рамках внезапной проверки боевой готовности Каспийскую флотилию Южного военного округа РФ подняли по тревоге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. В мероприятии задействовано 35 кораблей и свыше полутора тысяч военнослужащих.

Проверка боеготовности разбита на два этапа, уточнили в ведомстве. «На первом этапе проверки силы Каспийской флотилии приведены в полную боевую готовность, экипажи кораблей приступили к экстренной подготовке кораблей к бою и походу», — передает сообщение Минобороны телеканал «Звезда». В свою очередь полки морской пехоты выдвинулись в районы сосредоточения.

На втором этапе флотилия планирует выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы. «Морские пехотинцы проведут подготовку к противодесантной обороне побережья и действиям в наступлении», — уточнили в ведомстве. В проверке, которая продлится до конца текущей недели задействованы 35 кораблей, в том числе ракетные и артиллерийские суда, пишет RT.