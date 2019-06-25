Каспийская флотилия поднята по тревоге

Во внезапной проверке боевой готовности задействовано 35 кораблей, в том числе ракетные и артиллерийские суда, а также более 1,5 тысяч военнослужащих, сообщило сегодня Министерство обороны России

По информации военного ведомства, учения пройдут в два этапа. На первом этапе экипаже кораблей Каспийской флотилии приступили к экстренной подготовке к бою и походу, а подразделения полка морской пехоты на боевой и специальной технике совершили марши в районы сосредоточения.

«В ходе второго этапа корабельные силы флотилии отработают задачи с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям. Тральные группы выполнят противоминные задачи, а суда обеспечения — пополнят запасы. Морские пехотинцы проведут подготовку к противодесантной обороне побережья и действиям в наступлении», — говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

Согласно сообщению, проверка продлится до конца недели, в ней задействованы, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения.

Ранее, 24 июня, на фоне приближающихся крупных учений «Центр-2019» в войсках и силах Центрального военного округа началась внезапная проверка боеготовности. По словам министра обороны Сергея Шойгу, которые привела «Газета.ru», внезапная проверка войск ЦВО будет продолжаться с 24 по 28 июня, на более чем 35 полигонах будет проведено свыше 50 учений.