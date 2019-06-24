Транспортник РФ приземлился в Венесуэле

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Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу 

Lenta.ru 1 час назад
Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца и сайты, занимающиеся отслеживанием перемещений самолетов.
Российские военные высадились в Венесуэле
По информации агентства, Ил-62 с номером RA-86496 был замечен в международном аэропорту Майкетии рядом с венесуэльской столицей Каракасом.
Отмечается, что этот же борт прилетал в Венесуэлу и в марте. Тогда сообщалось о прибытии двух самолетов с российскими военными, что вызвало недовольство со стороны США.
Президент США Дональд Трамп 27 марта заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию. Организация Американских государств и Вашингтон обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле.
В России же указывали, что военные пробудут в Венесуэле «сколько потребуется», и новые миссии могут прибыть в страну в рамках существующих договоренностей.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.
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Армия , Видео , Войска , Николас Мадуро , Дональд Трамп , ЕС , Венесуэла
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