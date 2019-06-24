«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет». Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев, передает РИА Новости.

Выступая на презентации концерна в преддверии форума «Армия-2019», он пояснил, что изделие было разработано с учетом просьб заказчиков. По его словам, одним из ключевых требований стало, чтобы дрон не терял видеоконтакт с оператором до поражения цели.