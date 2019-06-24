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«Калашников» представил беспилотник-камикадзе 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет». Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев, передает РИА Новости.
Выступая на презентации концерна в преддверии форума «Армия-2019», он пояснил, что изделие было разработано с учетом просьб заказчиков. По его словам, одним из ключевых требований стало, чтобы дрон не терял видеоконтакт с оператором до поражения цели.
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что «ZALA Ланцет» включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент. Он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания необходимой инфраструктуры.
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Армия , Оружие , Сергей Чемезов , Ростех
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