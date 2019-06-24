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Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео
Он сообщил, что 19 июня был нанесен авиаудар по одной из баз боевиков группировки «Джейш Аль Изза» в населенном пункте Латамна. Убиты 11 террористов, в том числе заместитель командира группировки Ваиль Джеддак Мустафа (известен как Абу Хасан), полевой командир Джамиль Бадр ас Салех и шариатский судья Али Алиях, сообщает Блохин в своем Telegram.
По его данным, лидер группировки Джамиль Шахади ас Салех получил сквозное ранение в грудь и был вывезен в Турцию. После этого он перестал сам писать посты в Twitter, а в эфир с заявлениями выходил его брат.
Сами боевики также подтвердили гибель командного состава группировки и ранение лидера.
Блохин отмечает, что группировка «Джейш Аль-Изза» причастна к обстрелам аэропорта «Хмеймим», а также к гибели российского военного. Боевики неоднократно подтверждали это на своих медиаресурсах и открыто брали на себя ответственность.
В 2017 году боевики «Джейш-аль-Изза», в частности, заявляли, что сбили вертолет ВКС России из противотанкового комплекса, однако информация не была подтверждена.
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Армия , Видео , Сирия
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