Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Он сообщил, что 19 июня был нанесен авиаудар по одной из баз боевиков группировки «Джейш Аль Изза» в населенном пункте Латамна. Убиты 11 террористов, в том числе заместитель командира группировки Ваиль Джеддак Мустафа (известен как Абу Хасан), полевой командир Джамиль Бадр ас Салех и шариатский судья Али Алиях, сообщает Блохин в своем Telegram.

По его данным, лидер группировки Джамиль Шахади ас Салех получил сквозное ранение в грудь и был вывезен в Турцию. После этого он перестал сам писать посты в Twitter, а в эфир с заявлениями выходил его брат.

Сами боевики также подтвердили гибель командного состава группировки и ранение лидера.

Блохин отмечает, что группировка «Джейш Аль-Изза» причастна к обстрелам аэропорта «Хмеймим», а также к гибели российского военного. Боевики неоднократно подтверждали это на своих медиаресурсах и открыто брали на себя ответственность.

В 2017 году боевики «Джейш-аль-Изза», в частности, заявляли, что сбили вертолет ВКС России из противотанкового комплекса, однако информация не была подтверждена.