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Появилось видео атаки украинских военных в Донбассе 

Lenta.ru 58 минут назад
В сети появилось видео, на котором запечатлен артиллерийский удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом пишет УНИАН.
Видео было опубликовано украинским офицером Анатолием Штефаном, известным под прозвищем Штирлиц. На нем, как утверждается в материале, зафиксирована точная атака на позицию противника. Штефан не уточняет, где именно был нанесен удар.
21 июня министр обороны Украины Степан Полторак отказался прекращать огонь в Донбассе. Он отметил, что ВСУ оставляют за собой право на «адекватный ответ» в случае агрессии против них и при этом планируют выполнять минские соглашения.
Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей юго-востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь опровергает эти утверждения. В 2018-м операция была переформатирована и перешла под контроль ВСУ.
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Комментарии
Армия , Видео , Конфликты , Украина , Анатолий Штефан , Степан Полторак , УНИАН
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