Появилось видео атаки украинских военных в Донбассе

В сети появилось видео, на котором запечатлен артиллерийский удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом пишет УНИАН.

Видео было опубликовано украинским офицером Анатолием Штефаном , известным под прозвищем Штирлиц. На нем, как утверждается в материале, зафиксирована точная атака на позицию противника. Штефан не уточняет, где именно был нанесен удар.

21 июня министр обороны Украины Степан Полторак отказался прекращать огонь в Донбассе. Он отметил, что ВСУ оставляют за собой право на «адекватный ответ» в случае агрессии против них и при этом планируют выполнять минские соглашения.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей юго-востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь опровергает эти утверждения. В 2018-м операция была переформатирована и перешла под контроль ВСУ.