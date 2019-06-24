В США объяснили недовольство Индии ракетами РФ

Индия намерена заменить российские ракеты класса «земля-воздух» на израильские, пишет американское издание The National Interest.

Как передает «Газета.ру», такое решение было принято после выявления брака у ракет российского производства Р-77 в феврале 2019 года. Тогда F-16 ВВС Пакистана удалось сбить индийский Миг-21 ракетой AIM-120 с расстояния 100 километров.

При этом индийские ВВС не смогли нанести ответный удар по F-16, так как Р-77 не смогли захватить цели.

Предположительно, Индия хочет со временем заменить российские ракеты израильскими I-Derby с дальностью 100 км.

При этом перед индийскими военными возникает другая проблема: эти ракеты необходимо интегрировать с российскими самолетами Су-30СМ.