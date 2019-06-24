Почему Индия недовольна российскими ракетами, рассказал The National Interest

Обозреватель The National Interest Майкл Пек рассказал о причинах, по которым Индия недовольна российскими ракетами. Со ссылкой на индийские СМИ он пишет о том, что Нью-Дели хочет их заменить израильским оружием.

Согласно данным СМИ, такая замена может быть связана с инцидентом в феврале этого года, когда Пакистан сбил индийский МиГ-21 и захватил пилота. Отмечается, что Военно-воздушные силы Индии обеспокоены тем, что пакистанская сторона cмогла сбить истребитель с большой дистанции. По словам источника в индийских ВВС, российские ракеты якобы не могут поразить цели, находящиеся на расстоянии 80 км.

При этом дальность самой современной версии американcкой ракеты AIM-120D, которую закупает Пакистан, может достигать 160 км. В настоящее время в Индии задумались о приобретении оружия у Израиля. В прошлом Нью-Дели уже закупали у страны ракеты и беспилотники. Однако это поставит Индию перед еще одной проблемой — как интегрировать израильские ракеты с российскими летальными аппаратами. Пек считает «странным», что, несмотря на недовольство, индийские ВВС закупают еще больше оружия у России.