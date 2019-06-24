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Танковые снаряды увеличенной мощности создали в России 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Боеприпасы с повышенной пробивной способностью создали специалисты концерна «Техмаш», который входит в «Ростех». Их будут использовать для танков Т-72 и Т-90, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Новые снаряды калибра 125 миллиметров — выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М» — предназначены для стрельбы по бронированным целям, таким как танки, в том числе с усиленной динамической защитой, самоходные артиллерийские установки и амбразуры», — сказано в сообщении.
По словам индустриального директора «Ростеха» Сергея Абрамова, созданные снаряды на 20% мощнее существующих аналогов. Например, выстрел штатного боеприпаса способен пробить 280 миллиметров преграды. В свою очередь показатель снаряда «Свинец-2» достигает отметки в 300 миллиметров.
Кроме того, новые снаряды способны поражать цели на расстоянии более двух километров.
Концерн презентует «Свинец-2» и «Манго-М» во время проведения Международного военно-технического форума «Армия-2019». Он стартует 25 июня в подмосковном парке «Патриот» и продлится до 30 июня.
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Комментарии
Армия , Оружие , Техмаш , Ростех
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