Танковые снаряды увеличенной мощности создали в России

Боеприпасы с повышенной пробивной способностью создали специалисты концерна «Техмаш» , который входит в «Ростех» . Их будут использовать для танков Т-72 и Т-90, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Новые снаряды калибра 125 миллиметров — выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М» — предназначены для стрельбы по бронированным целям, таким как танки, в том числе с усиленной динамической защитой, самоходные артиллерийские установки и амбразуры», — сказано в сообщении.

По словам индустриального директора «Ростеха» Сергея Абрамова, созданные снаряды на 20% мощнее существующих аналогов. Например, выстрел штатного боеприпаса способен пробить 280 миллиметров преграды. В свою очередь показатель снаряда «Свинец-2» достигает отметки в 300 миллиметров.

Кроме того, новые снаряды способны поражать цели на расстоянии более двух километров.

Концерн презентует «Свинец-2» и «Манго-М» во время проведения Международного военно-технического форума «Армия-2019». Он стартует 25 июня в подмосковном парке «Патриот» и продлится до 30 июня.