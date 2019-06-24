Два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе

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СМИ: на севере Германии разбились два истребителя 

ТАСС + ещё 19 42 минуты назад
Два истребителя Eurofighter военно-воздушных сил ФРГ потерпели крушение на севере страны. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель МВД федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Марион Шлендер.
"Мы получили информацию о двух упавших истребителях. Другими данными мы не располагаем", — сказала она.
Также она не смогла уточнить, есть ли разрушения на земле.
Focus Online пишет, что ЧП произошло в районе озера Мюриц.
В ВВС ФРГ сообщили, что оба пилота катапультировались.
Представитель Минобороны страны Йорг Шредер заявил корреспонденту ТАСС, что ведомство пока не имеет данных о судьбе двух летчиков.
"Ведется поисковая операция, пилотов ищут при помощи вертолетов", — сказал он.
Тем временем агентство DPA пишет со ссылкой на источники, что один из них найден живым.
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Армия , Видео , В мире , Министерство обороны , ИА DPA , ИТАР-ТАСС , Германия
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