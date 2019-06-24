Два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе

СМИ: на севере Германии разбились два истребителя

Два истребителя Eurofighter военно-воздушных сил ФРГ потерпели крушение на севере страны. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель МВД федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Марион Шлендер.

"Мы получили информацию о двух упавших истребителях. Другими данными мы не располагаем", — сказала она.

Также она не смогла уточнить, есть ли разрушения на земле.

Focus Online пишет, что ЧП произошло в районе озера Мюриц.

В ВВС ФРГ сообщили, что оба пилота катапультировались.

Представитель Минобороны страны Йорг Шредер заявил корреспонденту ТАСС, что ведомство пока не имеет данных о судьбе двух летчиков.

"Ведется поисковая операция, пилотов ищут при помощи вертолетов", — сказал он.

Тем временем агентство DPA пишет со ссылкой на источники, что один из них найден живым.