Два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе

Два истребителя Eurofighter военно-воздушных сил Германии столкнулись в воздухе на севере страны, передает РИА «Новости».

Как пишет ТАСС, крушение произошло в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в районе озера Мюриц. По предварительной информации, пилотам удалось катапультироваться. Ведутся их поиски. Агентство DPA сообщило, что один из них найден живым.

СМИ опубликовали видео, на котором видны два столба дыма в районе озера Мюриц. Как сообщает РИА «Новости», горящие обломки самолетов спровоцировали лесной пожар. На место происшествия выехали спасатели и пожарные.

Eurofighter — многоцелевые истребители четвертого поколения, состоят на вооружении в Великобритании, Германии, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Австрии и Омане.