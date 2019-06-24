Готовиться к худшему. МИД предупредил о кризисе у границ

Рябков: Действия США и НАТО заставляют РФ готовиться к худшему сценарию

Агрессивная политика стран-членов НАТО, размещение американских пусковых установок вблизи российских границ вынуждают Москву готовиться к худшему сценарию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Представители администрации Белого дома, Пентагона и международного секретариата НАТО потчуют нас заверениями в том, что у США и альянса нет планов или намерений развертывать будущие системы такой дальности на суше в Европе. Но происходящее, в частности, с основополагающим актом Россия-НАТО — документом 1997 года, где зафиксирована формулировка о том, что у альянса нет планов и намерений или причин разворачивать существенные силы вблизи российских границ — показывает, что все это легко меняется и нам надо готовиться к худшему сценарию", — отметил дипломат.

По его словам, развертывание американских ракет на суше вблизи российских границ вызовет серьезное осложнение.

"Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому", — заявил Рябков.

Замминистра обратил внимание на высокий уровень понимания и симпатии к российской позиции по Договору о ракетах средней и меньшей дальности со стороны большинства в международном сообществе.

"Это отражается и в совместных документах. Но, увы, блоковую солидарность Запада тоже никто не отменял", — добавил Рябков.

По его словам, Россия после выхода США из ДРСМД будет делать все, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих союзников.

"Это крупный дестабилизирующий шаг, подрывающий региональную безопасность. Мы не можем не реагировать зеркально… Мы готовы и дальше проявлять ответственный подход, но при этом будем делать все для того, чтобы надежным образом обеспечить собственную национальную безопасность и безопасность наших союзников в меняющейся обстановке", — отметил дипломат, добавив, что вся ответственность за слом договора лежит целиком на США.

Рябков также отметил, что под вопросом оказалась и судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях.

"РФ неоднократно предлагала США рассмотреть возможность продления ДСНВ еще на пять лет, как это предусмотрено самим договором. Но этому должно предшествовать решение известной проблемы с искусственным выведением США из зачета по договору значительного количества стратегических носителей, которые американцы объявили переоборудованными под неядерные миссии. Речь о 56 пусковых установках баллистических ракет подводных лодок Trident-2 и о 41 тяжелом бомбардировщике B52H", — напомнил дипломат.