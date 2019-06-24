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На Черноморском флоте завершился конкурс «Кубок моря-2019» 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Моряки соревновались почти в трех десятках номинаций, среди которых — «лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также лучшие командиры противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, командиры боевых частей, служб и корабельных расчетов.
На Черноморском флоте определили победителей флотского этапа конкурса по морской выучке среди экипажей кораблей «Кубок моря-2019».
В течение трёх месяцев моряки соревновались и определяли лучших почти в трех десятках номинаций, среди которых — «лучший командир тактической группы кораблей 3-4 ранга», «лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также лучшие командиры противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, командиры боевых частей, служб и корабельных расчетов.
В настоящее время из победителей каждой номинации сформирована команда Черноморского флота, которая убыла в Санкт-Петербург, где будет отстаивать честь объединения на итоговом этапе конкурса, проходящего на базе Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».
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