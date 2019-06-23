«Со стопроцентным поражением цели»: ВКС России получили два новейших вертолёта Ми-28НМ

Воздушно-космические войска России получили два новейших вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник». Эти машины оснащены многоцелевыми управляемыми ракетами, которые позволяют поражать цели, находясь вне зоны действия ПВО противника. На вооружении вертолёта также мощнейшие противотанковые ракеты, а благодаря двойному комплексу управления штурман-оператор может пилотировать машину наравне с командиром. Как считают эксперты, Ми-28НМ создавался в том числе на основе сирийского опыта. Специалисты полагают, что машина будет крайне востребована. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин , к 2028 году ВС получат 100 «Ночных охотников».

Воздушно-космические силы РФ получили два новейших вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник». Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

«Две машины уже переданы на сегодняшний день Министерству обороны. Они будут подключены к проведению государственных совместных испытаний», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, ещё шесть машин передадут военному ведомству в 2020 году.

Также стали известны некоторые новые подробности оснащения вертолёта, в частности касающиеся его вооружения — лёгкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР). По словам генконструктора АО «Московский вертолётный завод им. М. Л. Миля» Виталия Щербины, речь идёт о первой в России многофункциональной вертолётной ракете класса «воздух — воздух» / «воздух — поверхность» с головкой самонаведения.

Как рассказал Щербина в эфире телеканала, эта ракета способна поражать как наземные цели, в том числе боевую технику, так и подводные и надводные объекты. Ещё одна её особенность — это возможность действовать с больших расстояний, что позволяет экипажу машины уничтожать цели, находясь за пределами действия любой войсковой ПВО.

Кроме того, вертолёт Ми-28НМ оснащён управляемой ракетой «Хризантема-М», которая на сегодняшний день является самым мощным в России противотанковым оружием такого типа. Отмечается, что ракета способна обнаружить танк противника в условиях полного отсутствия видимости и может пробивать броню толщиной до 1,2 м.

Ранее было известно, что Ми-28НМ получил двойной комплекс управления, который позволяет штурману-оператору (управляет вооружением) пилотировать вертолёт наравне с командиром в случае возникновения неполадок, ранения или гибели лётчика.

В распоряжении экипажа машины также будут усовершенствованная РЛС, новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, модернизированные двигатели, аппаратура связи с БПЛА и система обороны с лазерной станцией защиты, которая оберегает вертолёт от попадания ракет с тепловыми головками самонаведения. Помимо прочего, у машины увеличена кабина и площадь бронированного остекления.

Боевое крещение в Сирии

Ми-28 — усовершенствованный вариант ударного вертолёта Ми-24, который был принят на вооружение в 1971 году. В 1982 году состоялся первый полёт Ми-28. Позднее началась модернизация машины. В результате вертолёт получил возможность выполнять задачи в ночных условиях. Машине было присвоено обозначение Ми-28Н.

В 2016 году Ми-28Н получил боевое крещение в Сирии, где эти вертолёты уничтожали бронетехнику, живую силу и укреплённые пункты террористов.

В июне стало известно, что следующий этап развития модели, новейший Ми-28НМ, прошёл успешные испытания в условиях горной и пустынной местности в Сирии. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Минобороны России.

Модификация Ми-28НМ появилась благодаря в том числе сирийскому опыту, отметил в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

«В Сирии у нас летали Ми-28Н, и в процессе их боевой эксплуатации был выявлен ряд недостатков, которые холдинг «Вертолёты России» устранил, сделав машину более совершенной», — сказал эксперт.

Он уточнил, что вертолёт способен вести боевые действия и днём, и ночью, применять различные виды вооружения — противотанковые, противопехотные.

«Если на вертолёт поставить ракеты класса «воздух — воздух», он может даже бороться с тактической авиацией вероятного противника, прежде всего со штурмовиками», — добавил он.

Леонков отметил, что главное отличие новой модификации вертолёта от предыдущей — полная цифровизация машины. По его словам, теперь Ми-28НМ оснащён более современными локаторами переднего обзора, а над винтами машины устанавливаются специальные РЛС так называемого кругового обзора или станция обнаружения целей.

«Бортовой комплекс обороны сработан на основе известного комплекса РЭБ под названием «Президент-С», который позволяет отводить от вертолёта несколько поражающих элементов: переносных зенитных ракетных комплексов, зенитной управляемой ракеты, таким образом сохраняя жизнь экипажа и защищая вертолёт», — сказал эксперт.

Сто вертолётов к 2028 году

В мае президент России Владимир Путин заявил, что армейскую авиацию следует максимально оперативно дооборудовать современными бортовыми комплексами обороны с улучшенными характеристиками, оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности. В частности, он рассказал о планах поставить в войска 100 модернизированных боевых вертолётов Ми-28НМ к 2028 году.

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона», директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко , Ми-28НМ — это современный ударный российский вертолёт, который способен за счёт своих тактико-технических характеристик выполнять различные боевые задачи со стопроцентным поражением цели на поле боя. Как отметил Коротченко, в первую очередь речь идёт о бронетанковой технике.

«В частности, совсем недавно состоялось испытание новой управляемой ракеты, введение которой в состав бортового вооружения Ми-28НМ ещё раз показало преимущества этого вертолёта как средства, способного поразить абсолютно любую цель в очень сложных условиях боевых действий, в условиях радиоэлектронного и оптико-электронного противодействия противника, но тем не менее цели поражаются», — отметил Коротченко.

Он выразил уверенность, что занимающийся выпуском Ми-28НМ холдинг «Вертолёты России» — общепризнанный лидер вертолётного сегмента мирового рынка. Коротченко напомнил, что Ми-28 поставляется в десятки стран. Кроме того, по его словам, недавно был подписан крупный контракт с Минобороны Российской Федерации на поставки этой машины.