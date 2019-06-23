Сразу два американских военных самолета заметили недалеко от Крыма

Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

В 07:40 мск беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии . БПЛА пересек воздушное пространство Болгарии и в 12:25 по московскому времени начал мониторинг линии разграничения в Донбассе. Global Hawk провел в указанном районе почти 3,5 часа, а затем полетел к черноморскому побережью России

Кроме того, в 19:55 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169332 поднялся в небо с того же полигона Сигонелла и направился к южным границам Крыма. Высота полета составила почти восемь километров над землей, скорость — 792,5 километра в час. В 20:25 мск Boeing оказался на расстоянии в 32 километра от береговой линии в районе Севастополя.

Американские самолеты регулярно замечают у берегов полуострова. Как заметил депутат крымского парламента Иван Шонус, участившиеся случаи полетов разведывательных самолетов США у границ республики вызывают обеспокоенность.

"Подобные маневры никак не вяжутся с политикой дружеских или, по крайней мере, партнерских отношений. Властям США пора уже прекратить слежку за российским полуостровом и переключиться на охрану своих границ", — заявил парламентарий РИА Новости.