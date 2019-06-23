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Сразу два американских военных самолета заметили недалеко от Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
В 07:40 мск беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. БПЛА пересек воздушное пространство Болгарии и в 12:25 по московскому времени начал мониторинг линии разграничения в Донбассе. Global Hawk провел в указанном районе почти 3,5 часа, а затем полетел к черноморскому побережью России.
Кроме того, в 19:55 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169332 поднялся в небо с того же полигона Сигонелла и направился к южным границам Крыма. Высота полета составила почти восемь километров над землей, скорость — 792,5 километра в час. В 20:25 мск Boeing оказался на расстоянии в 32 километра от береговой линии в районе Севастополя.
Американские самолеты регулярно замечают у берегов полуострова. Как заметил депутат крымского парламента Иван Шонус, участившиеся случаи полетов разведывательных самолетов США у границ республики вызывают обеспокоенность.
"Подобные маневры никак не вяжутся с политикой дружеских или, по крайней мере, партнерских отношений. Властям США пора уже прекратить слежку за российским полуостровом и переключиться на охрану своих границ", — заявил парламентарий РИА Новости.
При этом, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию России и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности всей страны.
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Комментарии20
Армия , Видео , Войска , Оружие , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Boeing , РИА Новости , Болгария , Италия , Республика Крым , США
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