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Российский «пистолет у виска империализма» получит пушки-роботы 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Малые ракетные корабли (МРК) проекта 12341 «Овод» получат 76-миллиметровые пушки-роботы, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Речь идет об автоматической артиллерийской установке АК-176МА, которая сменит на кораблях АК-176 калибра 76 миллиметров, АК-725 калибра 57 миллиметров и 30-миллиметровые шестиствольные скорострельные орудия. Газета отмечает, что пушка-робот отличается цифровым управлением и всепогодной оптико-электронной системой, не уступает пулемету по скорострельности и снайперской винтовке — по точности.
«В результате более чем в два раза будет повышена точность наведения приводов, кучность стрельбы, но самое главное — значительно вырастет скорость наведения», — заключает издание.
В апреле сообщалось, что МРК проекта 12341 «Овод» после модернизации, предполагающей замену двигателей, радиоэлектронного оборудования и вооружения, вернутся в строй.
10-тонная артустановка АК-176МА способна за минуту выпускать по цели, находящейся на расстоянии 15 километров, около 150 снарядов.
Военно-морской флот России располагает 12 кораблями «Овод», изначально введенными в строй в 1979-1992 годах. При спуске на воду первого такого корабля главнокомандующий ВМФ адмирал флота СССР Сергей Горшков назвал МРК «пистолетом у виска империализма».
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Армия , Оружие , Сергей Горшков , Министерство обороны , газета "Известия"
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