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Корабли ВМФ России успешно завершили стрельбы на Балтике 

News.ru 1 час назад
Фото: MOD Russia/Global Look Press
Экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы провели артиллерийские стрельбы в акватории Финского залива.
По данным пресс-службы Балтийского флота, военнослужащие вели огонь по реальным воздушным и морским целям. Помимо этого, они осуществили глубинные бомбометания и поиск подводных лодок условного противника, а также выполнили минно-торпедные и тральные упражнения.
В БФ отметили, что участие в манёврах приняли более 10 кораблей и вспомогательных судов, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца Juan Сarlos I, который участвовал в учениях НАТО в Балтийском море.
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Армия , Войска , НАТО , Интерфакс
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