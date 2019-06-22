Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем

В испанских СМИ появилось видео с российским бомбардировщиком Су-24, появившимся рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I, который участвовал в учениях Североатлантического альянса в Балтийском море. Об этом сообщает испанский телеканал Antena 3

Самолет пролетел в нескольких метрах от авианосца «на относительно низкой скорости». Это произошло во время отрабатывания маневров НАТО с участием испанского флота.

Истребитель был обнаружен радарами, но никакие меры не применялись.

Учения ВМС стран НАТО начались в Балтийском море 9 июня с участием 44 кораблей, 40 самолетов и вертолетов и 12 тысяч военнослужащих.