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Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем 

Рамблер + ещё 1 25 минут назад
В испанских СМИ появилось видео с российским бомбардировщиком Су-24, появившимся рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I, который участвовал в учениях Североатлантического альянса в Балтийском море. Об этом сообщает испанский телеканал Antena 3.
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Самолет пролетел в нескольких метрах от авианосца «на относительно низкой скорости». Это произошло во время отрабатывания маневров НАТО с участием испанского флота.
Истребитель был обнаружен радарами, но никакие меры не применялись.
Учения ВМС стран НАТО начались в Балтийском море 9 июня с участием 44 кораблей, 40 самолетов и вертолетов и 12 тысяч военнослужащих.
Армия , Видео , Оружие
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