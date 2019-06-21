США предрекли победу в случае одновременной войны с Россией и Китаем

Россией и Американское издание The National Interest решило помечтать о военном противостоянии Соединенных Штатов Китаем одновременно. В результате автор материала пришел к выводу, что победу одержит Вашингтон.

«США могут вести и выиграть две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе, чтобы ни Россия, ни Китай не увидели в этой игре больших надежд», — сообщил автор издания.

По его словам, победу им гарантируют «самые устрашающие вооруженные силы в мире». Кроме того, США возглавляют мощный военный альянс.

Кроме того, по его словам, Россия и Китай преследуют разные цели и представляют совершенно разные военные проблемы. Это позволит Штатам отправить часть ресурсов на решение одной из проблем, а остальные — на решение другой.

Такая расстановка не продлится вечно. США рано или поздно придется расставить приоритеты, сообщило ИА НСН.

Автор отметил, что война может начаться по инициативе Москвы или Пекина. Однако Соединенные Штаты могут создать ряд условия для подобных шагов.