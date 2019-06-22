Россия утилизирует единственную подлодку ВМС Украины

«Запорожье» было единственной субмариной в составе ВМС Украины и последние кораблем данного проекта, остававшейся на вооружении в мире.

России объявили тендер на утилизацию подводной лодки «Запорожье», которая досталась от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав РФ.

Документация о проведении тендера на утилизацию была опубликована на портале госзакупок. Согласно ей, одним из лотов является дизельная подлодка проекта 641: «Запорожье» было единственной субмариной в составе ВМС Украины и последние кораблем данного проекта, остававшейся на вооружении в мире, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова передать Украине военные корабли и технику, оставшиеся в Крыму. При этом украинское вооружение сейчас находится в весьма плачевном состоянии.

Более того, российские власти отмечали, что для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов и техники Москва готова пригласить украинских специалистов.