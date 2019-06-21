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Стратегические бомбардировщики США полетали около Ирана 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в пятницу, 21 июня, провели полеты около Ирана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.
Известно, что самолеты взлетали с авиабазы Эль-Удейд в Катаре. Отмечается, что их сопровождали американские истребители F-15.
В то же время над Персидским заливом был зафиксирован самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США RC-135V. Он способен перехватывать радиопереговоры и вскрывать местоположения ПВО и средств управления войск противника.
B-52H Stratofortress, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года, способен нести различные авиабомбы и ракеты, а также ядерное оружие.
Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп сначала принял решение нанести удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, однако позже передумал.
20 июня в Пентагоне заявили, что атака на летательный аппарат не была ничем спровоцирована. До этого в США опровергали сообщения о сбитом беспилотнике.
Утром 20 июня Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о том, что сбили американский RQ-4 Global Hawk, который является одним из самых крупных БПЛА американской разработки. Его размах крыльев равен примерно 35 метрам, длина — 13,3 метра, а взлетный вес приближается к 15 тоннам.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Дональд Трамп , Пентагон , Иран
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