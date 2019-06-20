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Военные США на бронемашинах на учениях НАТО в Румынии вторглись в частные угодья 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американские военные на бронемашинах в ходе проходящих в Румынии учений НАТО по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий, уничтожив произраставшие в полях культуры и посеяв панику среди работавших там румын. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии.
"В четверг 20 июня около 14:00 в районе острова Яломицы во время проведения учений Saber Guardian — 2019 военные армии США, которые продвигались с бронетехникой в неблагоприятных метеорологических условиях, пересекли по ошибке аграрную зону, уничтожив культуры, — указывается в сообщении. — Эта зона не находилась на согласованном с местными властями и предпринимателями, которым принадлежат эти земли, маршруте".
В репортаже газеты "Адевэрул" рассказывается, что работавшие на полях в населенном пункте Фетешть стали свидетелями "настоящего вторжения танков в посевы пшеницы, подсолнечника и кукурузы".
"Люди говорят, что пытались обратиться к солдатам, находившимся в бронетранспортерах, однако те их игнорировали и продолжали продвигаться через культуры".
Военные вели огонь из стрелкового оружия, так что напугавшиеся работники в панике бежали с поля. Газета напоминает, что в ходе этих учений на территории Румынии уже произошел ряд инцидентов: в уезде Бузэу военнослужащий получил тяжелое ранение в результате ночного прыжка с парашютом и в этом же уезде опрокинулся автобус с представителями НАТО.
"Комиссия в составе представителей Минобороны и армии США расследует обстоятельства инцидента", — указывается в сообщении румынского военного ведомства.
Члены комиссии встретились с представителями мэрии и владельцами земель для оценки ущерба, определения стоимости компенсации и способа ее предоставления в соответствии с национальным законодательством и двусторонними соглашениями, отмечается в нем.
Международные учения НАТО Saber Guardian — 2019 проходят с 3 по 24 июня на территории Болгарии, Венгрии и Румынии. Они координируются Сухопутными войсками США в Европе (USAREUR) и штабом Сухопутных сил Румынии. В Saber Guardian — 2019 принимают участие около 8 тысяч военнослужащих из шести стран — Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Румынии и США. Это крупнейшие учения НАТО на территории Румынии в этом году.
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Комментарии
Армия , Войска , США , Министерство обороны , НАТО , Румыния
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