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Помпео поедет в Индию уговаривать отказаться от С-400 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Индию обратится к властям государства с рекомендацией не покупать у России С-400 и рассмотреть альтернативные варианты, об этом сообщила представитель Госдепартамента США.
«Что касается С-400, мы призывали наших союзников и партнеров, в том числе Индию, отказаться от сделок с Россией, которые могут повлечь за собой введение санкций в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Действующая администрация активно принимала меры, чтобы расширить наши возможности по взаимодействию с Индией в военной сфере», — сказала представитель ведомства, передает ТАСС.
Она пояснила, что Помпео во время визита в Индию будет призывать страну «рассмотреть альтернативу» С-400. Глава американского дипведомства будет в Индии, Шри-Ланке, Японии и Южной Корее с визитом с 24 по 30 июня.
Ранее США заявляли, что не оставят попыток отговорить Индию от закупок российских С-400.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как США пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Россию, Индию и другие страны.
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Армия , Оружие , США , Госдеп США , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Индия
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