НАТО стягивает к границам России тысячи военнослужащих

НАТО стягивает к российским границам свои военные силы. Это объясняется тем, что на данный момент альянс проводит в этом районе военные учения. Таких мероприятий сразу три: Dragon-2019 в Польше , Baltops-2019 в Балтийском море и Gelezinis Vilkas 2019 («Железный волк» — 2019) в Литве

НАТО продолжает стягивать к российским границам военную технику и солдат. Это связано с тем, что 17 июня на территории Польши начались крупномасштабные военные учения Dragon-2019. В них принимают участие 18 тыс. военнослужащих и 2,5 тыс. единиц бронетехники. Маневры проходят на воде, земле и в воздухе.

По словам польских командиров, эти учения являются исключительно оборонительными и не направлены против какого-либо государства. Основной их целью является отработка оперативного взаимодействия с другими странами-участницами военно-политического блока.

Испании, Чехии, Великобритании, Италии, Болгарии, Венгрии, Хорватии и Румынии. Участие в маневрах принимают 12 государств-членов НАТО. Помимо Польши, задачи отрабатывают военнослужащие США

В первый же день маневров на полигоне в Польше в Западно-Поморском воеводстве произошел пожар. Его площадь составила 100 гектаров, отметил представитель государственной пожарной службы. С огнем боролись около 30 пожарных бригад, им помогали военные.

По данным издания «Утро.ру», на время учений силы НАТО «окружили Калининградскую область ». Из-за этого подразделения Балтийского флота были переведены в состояние боевой готовности на случай провокаций со стороны военного блока.

Завершатся учения 25 июня.

Одновременно с этим в акватории Балтийского моря проходят учения ОВМС НАТО Baltops-2019. Они начались 9 июня и закончатся 21-го. В них участвуют 8,6 тыс. военных из 18 стран НАТО и партнеров альянса: Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Норвегии, Нидерландов, Польшы, Португалии, Румынии, США, Турции, Франции, Эстонии, а также Финляндии и Швеции. В маневрах задействованы морские, воздушные и сухопутные силы: 50 кораблей и подводных лодок, а также 40 воздушных судов.

«Центр НАТО в Удеме будет командовать всеми воздушными операциями. Самолеты будут действовать во взаимодействии с военно-морскими силами для обеспечения противовоздушной обороны, наблюдения и обеспечения прикрытия для десантных операций», — указали в сообщении.

Участники учений отрабатывают поиск морских мин и подводных лодок, использование средств противовоздушной обороны, обороны от атак кораблей условного противника. Военнослужащие осуществляют атакующие действия, в том числе высадку морского десанта.

За маневрами, по данным ТАСС, следят силы и средства разведки Балтийского флота, а также корабли.

«За маневрами НАТО будут следить, в частности, ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень». Также будут задействованы средства разведки», — сообщил агентству военно-дипломатический источник.

В то же время крупные учения Североатлантического альянса Gelezinis Vilkas 2019 («Железный волк» — 2019) проходят в Литве. Они стартовали 8 июня и продлятся до 22-го. Кроме литовских военных в маневрах принимают участие около 4 тыс. военнослужащих из десяти стран и более 1 тыс. единиц техники.

«Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи», — сообщило командование литовской армии.

Это крупнейшие для Литвы учения. В текущем году, кроме литовских военных, в них принимают участие военнослужащие США, Великобритании, Германии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии и Эстонии. Некоторые из них входят в состав расквартированного на литовской территории сводного батальона НАТО передового базирования.

Учения проходят на полигоне в районе города Пабраде на востоке Литвы у границы с Белоруссией и на полигоне Гайжюнай в центре страны.

С мест постоянной дислокации в район учений военная техника проследовала гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции. Некоторые эпизоды маневров проходят по согласованию с местными властями на прилегающих к полигонам гражданских территориях.

Литва предварительно направляла приглашения наблюдать за учениями Белоруссии, России, Финляндии и Швеции.