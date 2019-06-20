Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

Командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял своих подчиненных, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Инцидент произошел 18 июня в районе населенного пункта Троицкое. Командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из автомата по трем военнослужащим, которые попытались оставить свои позиции, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Как сообщил Филипоненко, военнослужащие получили серьезные ранения и были госпитализированы в одну из больниц Троицкого района. Украинское командование факт случившегося скрыло, передает РИА «Новости».

Ранее в ДНР также не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.