Воздушный бой Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео

Воздушный бой на сверхзвуке Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео

Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 в ходе полетов над горно-лесистой местностью Кавказа отработали элементы сложного пилотажа и управление самолетом на высоте до ста метров, а также приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях. Соответствующий ролик Минобороны России разместило на YouTube.

«Экипажи выполнили учебные атаки по воздушным и наземным целям и отработали методы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке, в роли которого выступил один из истребителей соединения», — говорится в подписи к видео.

В июне в сети появился ролик с Су-30СМ, у которого во время выполнения показательного полета в Севастополе произошел преждевременный отстрел тормозного парашюта.

В апреле Минобороны показало видео со взлетом истребителей Су-27СМ в условиях сильного ливня.