Воздушный бой Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео

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Воздушный бой на сверхзвуке Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео 

Lenta.ru 17 июня 2019
Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 в ходе полетов над горно-лесистой местностью Кавказа отработали элементы сложного пилотажа и управление самолетом на высоте до ста метров, а также приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях. Соответствующий ролик Минобороны России разместило на YouTube.
«Экипажи выполнили учебные атаки по воздушным и наземным целям и отработали методы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке, в роли которого выступил один из истребителей соединения», — говорится в подписи к видео.
В июне в сети появился ролик с Су-30СМ, у которого во время выполнения показательного полета в Севастополе произошел преждевременный отстрел тормозного парашюта.
В апреле Минобороны показало видео со взлетом истребителей Су-27СМ в условиях сильного ливня.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны
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