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Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД 

Профиль 1 час назад
Фото: Reuters © U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll/ RT
Государственная Дума на пленарном заседании 18 июня приняла поддержала законопроект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Документ предписывает приостановить действие договора, вопросы возобновления могут приниматься президентом РФ.
Совет Федерации может рассмотреть закон на заседании 26 июня, отмечает «РИА Новости».
Проект о приостановлении действия соглашения ДРСМД в конце мая внес на рассмотрение в Госдуму Владимир Путин. Документ поддержали профильный комитет по международным делам и два комитета-соисполнителя — по безопасности и обороне.
В феврале 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет процедуру выхода из соглашения, если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению условий договора. Основная претензия США была к ракете 9М729. Российская сторона опровергла заявления о нарушении соглашения.
ДРСМД в декабре 1987 года был заключен между США и СССР вступил в силу в июне 1988 года.
Документ запрещает производство и развертывание баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности и пусковых установок для этих ракет.
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Комментарии
Армия , Оружие , Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , США
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