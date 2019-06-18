Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД 

Государственная Дума на пленарном заседании 18 июня приняла поддержала законопроект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Документ предписывает приостановить действие договора, вопросы возобновления могут приниматься президентом РФ.
Совет Федерации может рассмотреть закон на заседании 26 июня, отмечает «РИА Новости».
Проект о приостановлении действия соглашения ДРСМД в конце мая внес на рассмотрение в Госдуму Владимир Путин. Документ поддержали профильный комитет по международным делам и два комитета-соисполнителя — по безопасности и обороне.
В феврале 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет процедуру выхода из соглашения, если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению условий договора. Основная претензия США была к ракете 9М729. Российская сторона опровергла заявления о нарушении соглашения.
ДРСМД в декабре 1987 года был заключен между США и СССР вступил в силу в июне 1988 года.
Документ запрещает производство и развертывание баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности и пусковых установок для этих ракет.