Перехваченный Су-27 вблизи Крыма B-52 аварийно сел

После перехвата вблизи Крыма истребителем Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил аварийную посадку на базе Милденхолл Королевских ВВС Великобритании , пишет The Drive.

Cambridgeshire Live отмечает, что инцидент, произошедший уже в небе над Нидерландами , вызван остановившимися двумя двигателями самолета.

Согласно The Drive, изначально в полетах над Черным морем участвовали три B-52 Stratofortress, два из которых, включая аварийный, направлялись в Румынию для участия в военно-морских учениях НАТО Sea Shield 2019, а третий — в Балтийский регион, где должен быть задействован в упражнениях BALTOP 2019.

17 июня сообщилось о перехвате российскими Су-27 двух американских B-52 Stratofortress.

12 июня B-52 Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A.

В апреле появилось видео запуска пороховыми стартерами двух из восьми турбовентиляторных двигателей TF33-P/103 B-52 Stratofortress. Использование пороховых стартеров позволило сократить время запуска самолета с часа до десяти минут, освобождая от необходимости применения наземного оборудования.